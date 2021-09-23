Şehirdeki bütün duraklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yer alan dolmuş durakları, temizlenerek gerekli bakımları yapıldı.

Pandemi döneminde yeterli oranda kullanılmayan duraklar, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların kullanımına sunulmak üzere temizlenerek, gerekli bakımları yapıldı. Bilecik Belediyesi tarafından ayrıca son bir yıl içinde 16 adet yeni cam durak tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. - BİLECİK

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