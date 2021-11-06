Şehirde esrarengiz mezarlar

AMASYA (İHA) - Amasya'da üniversite-sanayi işbirliğine yönelik faaliyetler artarak devam ediyor. Merzifon MYO Makine Programı öğrencilerinin imalat işlemleri dersi atölye uygulamaları için Amasya Üniversitesi ile Merzifon Osb'de faaliyet gösteren bir firma arasında kaynak teknolojileri eğitimi ve uygulamaları için anlaşmaya varıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, öğrencilerinin firmada başlanan eğitimlerine ilişkin bilgi aldı. Gaz altı kaynak teli üretimi de yapılan firmanın uzman kaynak operatörlerine ihtiyacı nedeniyle nitelikli eleman yetiştirmek için yaptığı işbirliği teklifini olumlu yanıt verdiklerini anlatan Rektör Elmacı, öğrencilerinin gelişimlerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Yetişmiş nitelikli kaynak operatörü ihtiyaçlarının gittikçe arttığı bir dönemde bu talebi karşılamak üzere yapılan iş birliği sayesinde MYO öğrencilerinin mezuniyet sonrası zaman kaybetmeksizin iş garantili istihdamına katkı sağlanması hedeflediklerine değinen işadamı Hasan Apaydın da, "Üniversite-Sanayi iş birliğine örnek teşkil ederek çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı olmak üzere Merzifon MYO Müdürü Doç. Dr. M. Burak Bilgin'e teşekkür ediyorum diye konuştu.

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