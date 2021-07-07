Gençler, bu sefer kısa film yarışacak!
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Gençler, bu sefer kısa film yarışacak!

Gençler, bu sefer kısa film yarışacak!
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir Temsilciliği, "Şehir ve Kadın" konulu kısa film yarışması düzenliyor. Alanında tecrübeli isimlerin jüri olarak yer aldığı kısa film yarışmasında bu kez gençler işin mutfağında olacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir Temsilciliği, "Şehir ve Kadın" konulu kısa film yarışması düzenliyor. Alanında tecrübeli isimlerin jüri olarak yer aldığı kısa film yarışmasında bu kez gençler işin mutfağında olacak. Türkiye geneli liseler arası yarışmada kameralar, kadının şehir yaşamındaki konumuna odaklanıyor. Yarışmanın diğer amacı, bu alanda teknik bilgilere sahip gençlerin teorik bilgilerini pratiğe dökebilecekleri bir mecra oluşturmak ve kısa filmi, lise öğrencileri arasında yaygınlaştırarak gelişmesine katkıda bulunmak.

İzmir Valiliği ve Günaydın Group'un katkılarıyla, KADEM İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmanın jürisinde; KADEM İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, Öğretim Görevlisi Ahmet Kerem Kaban, Orta öğretimden sorumlu İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcı Mehmet Yiğit, Gazeteci Semanur Sönmez Yaman, ve senarist, yönetmen Yeşim Tonbaz yer alıyor. Kurmaca, deneysel ve animasyon türlerinde kısa filmlerin katılabileceği yarışma için tüm yurt genelinden katılım bekleniyor.

"Şehir ve Kadın" konulu kısa film yarışmasına amatör ya da profesyonel sinema sanatıyla yakından ilgilenen tüm liseli gençlerin katılımı bekleniyor. Yarışmaya başvurular 20 Haziran 2021'den itibaren KADEM SANAT sitesinden yapılabilecek. Jürinin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık görülen ilk üç eserden birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye ise 5.000 TL para ödülü verilecek.

Kaynak: Bültenler

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