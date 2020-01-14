Şehir vandalları kamu malına zarar vermeye devam ediyor

14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:54

Konuyla ilgili vatandaşları uyaran Kırmızı Toprak Mahalle Muhtarı İsmail Sarıkaya ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çimen yaptıkları ortak açıklamada "Bu sokaklar, bu parklar, bu mahalleler, bu güzel şehir hepimizin, yapmayın" diyerek yapan kişi veya kişilere sitem ettiler.

Porsuk Çayı çevresinde yer alan aydınlatma direkleri, banklar ve çöp kutuları bir kez daha şehir vandallarının saldırısına uğradı. Kısa bir süre önce Vatan Caddesi'nde Tabakhane Köprüsü civarında aydınlatmalara zarar veren vandallar, bu kez de Osmangazi Mahallesi ve Kırmızı Toprak Mahallesi'ndeki kent mobilyalarını hedef aldı. Porsuk boyunca birçok aydınlatma, bank ve çöp kutusuna zarar verildiğini ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin rutin kontrolleri sonucunda fark edilen zararların kısa sürede giderilmeye çalışıldığını ifade ettiler.

Duruma ortak tepki gösteren Kırmızı Toprak Mahalle Muhtarı İsmail Sarıkaya ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çimen yaptıkları açıklamada, zarar veren kişi veya kişilere tepki gösterdi. Kırmızı Toprak Mahalle Muhtarı İsmail Sarıkaya bu tip saldırıların insanlığa yakışmadığını belirterek "Bu sokaklar, bu yeşil parklar, bu güzel şehir hepimizin. Yaşamaktan mutlu olduğumuz, huzurla dolaştığımız mahallelerimizde bu tip saldırıların olması bizleri de üzüyor. Ben mahallelilerimizden bu tip saldırılara şahit olması durumunda olayı mutlaka 155 üzerinden Emniyet birimlerine iletmelerini istiyorum" dedi.

Eskişehir'in en şanslı mahallelerinden birinin Porsuk Çayı nedeniyle Osmangazi Mahallesi olduğunu belirten mahalle muhtarı Muzaffer Çimen ise "Porsuk bu şehre can verdiği gibi mahallelerimize de renk katıyor. Özellikle Kanlıkavak bölgesinde hemşehrilerimiz yaz kış demeden keyifli vakit geçiriyor. Bu bölgede kent mobilyalarına zarar verenleri kınıyorum. Eskişehir'in en şanslı mahallelerinden biri olan Osmangazi Mahallemizde, komşularımız zarar veren şahısları mutlaka ilgili kurumlara anında bildirmelidir" dedi.

Kaynak: Bültenler