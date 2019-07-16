Şehir Üniversitesi bu yıl a+ üniversiteler arasında

Vakıf Üniversiteleri arasındaki "Genel Memnuniyet" sıralamasında ise 2018'de olduğu gibi bu yıl da 8. sırada yer aldı. İstanbul Şehir Üniversitesi; "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" ve "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği" alanlarında ise öğrencilerinden aldığı memnuniyet puanlarını artırarak, listedeki yerini yükseltti.

İstanbul Şehir Üniversitesi; ÜniAr tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019"da, tüm üniversiteleri kapsayan "Genel Memnuniyet" sıralamasında, geçtiğimiz yıl yerleştiği 14. sırayı korudu.En yüksek puan olan 'A+' notuna sahip İstanbul Şehir Üniversitesi, Vakıf Üniversiteleri "Genel Memnuniyet" sıralamasında ise 2018'de olduğu gibi bu yıl da 8. sırada yer aldı.

Yerleşke yaşamı ve öğrenme imkânlarındaki memnuniyet seviyesi arttı

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Türkiye'nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüs'teki yerleşke yaşamı ve sunduğu öğrenme imkânları da, öğrencilerin beğenisini kazandı. İstanbul Şehir Üniversitesi, "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" alanında, 7 sıra yükselerek tüm üniversiteler arasında 20. oldu. Böylece Türkiye'de sunduğu yerleşke yaşamıyla öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen üniversiteler arasında yerini aldı. İstanbul Şehir Üniversitesi, "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği" alanında ise öğrencilerinden aldığı memnuniyet puanını artırarak listede 8 sıra yükseldi ve 14. oldu.

Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı çeşitli ödül ve derecelerle Türkiye'nin öncü araştırma üniversitelerinden biri olan İstanbul Şehir Üniversitesi, 6000'e yakın öğrencisi, 2500'e yakın mezunu, 83 ülkeden 1000 civarında uluslararası öğrencisiyle önemli akademik başarılara imza atıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, İletişim, Hukuk, İslami İlimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Teknoloji Transferi gibi farklı alanlarda çalışan akademisyen ve öğrencileri ile çok sayıda proje desteği, patent, ödül ve derece alan İstanbul Şehir Üniversitesi, geçtiğimiz yıl Bloomberg Businessweek Türkiye Dergisi'nin "En Gözde Üniversiteler 2018" araştırmasında "En Hızlı Yükseliş Gösteren Üniversite" olarak yer almıştı.

Kaynak: Bültenler