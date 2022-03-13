Şehir ulaşım ana planlarında enerji verimliliğine öncelik verilecek

Ulaşımda enerji verimliliğini artırmak amacıyla şehir ulaşım ana planlarının, "enerji verimliliği öncelikli" olması sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ulaşımda enerji verimliliğini artırmak için şehir ulaşım ana planlarının enerji verimliliği öncelikli olması sağlanacak.

Kentsel ulaşım ana planının hazırlanmasına dair süreçler Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek.

Yönetmelikte "merkezi iş alanı" olarak tanımları yapılan şehir ve mahalle merkezlerinde bölgesel otopark yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Yerleşme bütününe hizmet veren ana merkezler ile alt merkezler, birbirleri ile ilişkileri ve erişilebilirlikleri gözetilerek oluşturulacak.

Ana merkez veya merkezi iş alanları, yönetim alanları, iş merkezleri, sosyal altyapı, konaklama, açık ve yeşil alanlar, genel ve bölgesel otopark, ulaşım ana istasyonları gibi kullanımları içerecek.

Bu merkezlerin, toplayıcı veya tali yolların kesiştiği noktalarda hizmet ettiği alanın büyüklüğüne, nüfusuna, otopark ihtiyacına göre ve taşıt, toplu taşıma ve bisiklet yolları ile erişilebilirliği dikkate alınarak belirlenmesi esas olacak.

Semt veya mahalle merkezleri gibi alt merkezler; asli olarak semt veya mahalle nüfusuna hizmet vermek üzere idari tesis alanları, ticaret, eğitim, sağlık tesisleri, ibadet yerleri, sosyal ve kültürel tesis gibi kullanımlar ile park, oyun alanları, meydan gibi açık alanlar, genel ve bölge otoparkları, spor tesisleri gibi kullanımları bünyesinde bulunduracak.

Bu merkezlerin birbirleriyle ve ana merkezle bağlantıları, toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımı, açık ve yeşil alan sürekliliği ile sağlanacak.

Kentsel değerlendirme komisyonu

Kentsel tasarım projelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı gerektiğinde belediyeler de "kentsel tasarım değerlendirme komisyonu" kurabilecek.

Kentsel tasarım projesi yapılacak alanın sınırları imar planında gösterilebilecek. Kentsel tasarım projelerinin uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanması halinde, bu projelerdeki gerekli ayrıntılar imar planı kararlarında yer alabilecek.

İdare gerekli gördüğü alanlarda mekanın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayacak. İdare, mekansal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek kentsel tasarım rehberi hazırlayabilecek.

Yaya bölgeleri ve meydanlar gibi kamuya açık alanlar, imar planı kararları doğrultusunda kentsel tasarım projeleri ile düzenlenebilecek.

İmar planı gösterimlerinde de düzenleme yapıldı

Yönetmelikte belediyelerin asli görevlerinden imar planlarının kolay ve anlaşılabilir olması için "lejant" olarak adlandırılan imar planlarının gösterimleri, belediyelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle birlikte "Ortak Gösterimler", "Çevre Düzeni Planı Gösterimleri", "Nazım İmar Planı Gösterimleri", "Uygulama İmar Planı Gösterimleri" ve "Mekansal Planlar Detay Katalogları" başlıklarını taşıyan e-dokümanlar da yayımlandı.