Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı
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Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı

Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, şehir turu atan çiftçiye ceza yazdılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, şehir turu atan çiftçiye ceza yazdılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulama sırasında 16 ALM 901 plakalı otomobili durduran polis, sürücü ve arkadaşının izin belgelerini kontrol etti. Kontrol sırasında sürücü Gülahmet S.'nin çiftçi izin belgesinde Alanyurt'taki evinden Yenişehir güzergahındaki tarlasına gitme izni bulunurken, şehir merkezinde bulunduğu tespit etti. Polis ekipleri, izin belgesindeki güzergaha uymayan sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ömer P.'ye izin belgesi olmamasından dolayı, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 100 TL cezai işlem uyguladılar.

Ceza alan sürücü Gülahmet S. "Yazmak kolay 3 bin 4 bin TL. Adam sinirlendi, ben yazacağım dedi, aldı yazıyor." diyerek tepki gösterdi. - BURSA

Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı
Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı
Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı
Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı
Şehir turu atan çiftçiye ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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