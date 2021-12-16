Şehir trafiğini rahatlatacak 25 milyonluk projenin inşasına başlanıldı

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi tarafından 25 Milyon Liralık maliyetle yapılan bağlantı yolu ve üst geçit projesinin inşasına başlanıldı.

Sivas Belediyesi tarafından ulaşımı kolaylaştıracak ve şehir trafiğini rahatlatacak bir proje daha hayata geçiriliyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi'ne ulaştıracak olan bağlantı yolu ve üst geçit projesine başlandı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hummalı bir şekilde devam eden stadyum yanı üst geçit projesi ve bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Maliyeti 25 milyon lira

Bağlantı yolu üzerinde kalan mevcut hızlı tren hattı ise bir üst geçit projesi ile aşılacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir adet kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Projelerin toplam maliyeti 25 Milyon lirayı bulacak.

"Sivas trafiğini rahatlatmış olacağız"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Erzincan yolunu stadyum yanından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağlayacak yol ve köprü çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Proje tamamlandığında Erzincan yolunu yapmış olduğumuz proje ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na ve nihayetinde Buhara Caddesi'nde bağlayarak bu bölgede oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmış olacağız. Biz şehrin trafiğini çözmek adına mevcut yerlerde üst geçit, alt geçit çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde alternatif bulvar ve yollar açarak şehir trafiğini uzun vadede çözmemiz gerekiyor. Bu noktada proje ekibimiz ile şehrin her bölgesinde, doğru projeleri oluşturarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an incelemiş olduğumuz proje de tamamlandığında yeni alternatif yollarla Sivas trafiğini rahatlatmış olacağız. İnşallah ihale süresinden daha kısa bir zamanda, kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Şehrimize yeni bir eser kazandırmanın hep birlikte mutluluğunu yaşayacağız. Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SİVAS