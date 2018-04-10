Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Huzurevi'nde

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Hatay halkının beğenisini kazanan başarılı tiyatrocuların son durağı Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu.

Buradaki yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen ve onların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Şehir Tiyatrosu sanatçıları, Nasreddin Hoca hikayelerinden derleme tiyatro oyununu sahneye taşıdı.

Gerçekleşen ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan Huzurevi sakinleri, hoş vakit geçirmelerini sağlayan gençleri aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.