Şehir tiyatrolarında Eylül ayında 7 prömiyer

İstanbul Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Eylül ayında başlayacak yeni tiyatro sezonu, iki yeni sahne, yedi yeni oyun ve "Kaldığımız Yerden. Yeniden" sloganıyla perde açacak.

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını Anadolu yakasında hizmete giren Müze Gazhene'de açıkladı. Törende İBB Şehir Tiyatroları'nın iki yeni sahne kazandığını söyleyen Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, "Kaldığımız Yerden. Yeniden" sloganıyla yeni sezona başlayacaklarını paylaştı. Eylül ayında 7 prömiyerle sezonu açacaklarını kaydeden Ergen, "Geleneksel olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yaptığımız sezon açılışımızı Müze Gazhane'de yapmak istedik. Çünkü bu sezon iki yeni sahne, Şehir Tiyatroları'nın sahneleri olarak hizmet verecek" dedi.

YENİ SEZONUN COVİD-19 TEDBİRLERİ

Covid 19 pandemi döneminde yapılan çalışmalara değinen Ergen, üretime hiç ara vermediklerini aktardı. Şehir Tiyatroları, Covid 19 tedbirleri ile yeni sezonda İçişleri Bakanlığı'nın 20.08.2021 tarihli genelgesiyle belirlenen uygulamalar doğrultusunda izleyici kabul edecek. Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde planlanacak. Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek. Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek. Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlanacak. Ayrıca Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak. Yine girişlerde dezenfektan bulundurulacak.

EYLÜL AYINDA 7 PRÖMİYER

İBB Şehir Tiyatroları, bu tiyatro sezonunda, Sezon Minimal'de duyurulan oyunları sahnelemeye devam edecek. Geçen sezon sahnelenemeyen 10 oyunun prömiyeri, bu yıl gerçekleştirilecek. Yeni sezonda, büyük ve görkemli müzikaller dikkat çekecek. Üç büyük müzikal, bu yıl seyirciyle buluşacak. Tüm zamanların en iyi müzikali olarak kabul edilen "Gypsy" müzikali, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek. "Bando Ziyareti" ve "Suikastçılar" müzikalleri de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ayrıca Moby Dick gibi klasiklerin yanı sıra Bekçi ile Postacı ile Herkes Sihirbaz Olacak isimli çocuk oyunları yine yeni sezonda tiyatro izleyicileriyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler