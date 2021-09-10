Şehir Tiyatrolarına 7 ödül birden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanat dünyasının prestijli etkinliklerinden olan 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerine damgasını vurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanat dünyasının prestijli etkinliklerinden olan 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerine damgasını vurdu. Şehir Tiyatroları, jürisinde tiyatroya emek vermiş isimlerin yer aldığı organizasyonda 7 ödül birden aldı. Düzenlenen gecede Emek Ödülünü alan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Bizler alkış sesini çok özledik. Tüm tiyatro severlerle en yakın zamanda buluşmak istiyoruz" dedi.

ŞEHİR TİYATROLARI ÖDÜLE DOYMUYOR

Kocaelili sanatseverlerin gözbebeği Şehir Tiyatroları, ödüle doymuyor. İstanbul ve Anadolu'da tiyatro alanında düzenlenen çok sayıda yarışma ve etkinlikte adından söz ettiren Kocaeli Şehir Tiyatroları, bugüne kadar elde ettiği başarıların yanına yeni ödüllerini de ekledi. Sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde Şehir Tiyatroları sanatçıları 7 ödüle birden layık görüldü.

PANDEMİDE TİYATRO

Pandemi döneminde sanatın iyileştirici gücüyle Kocaeli halkının yanında olan Şehir Tiyatroları, özverili çalışmalarının karşılığını elde ettiği ödüllerle aldı. Salgın şartlarına rağmen sanatı yaşatmak için mücadele eden tiyatro ve sanatçılara verilen ödüller, Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçılarına bundan sonra yapacakları çalışmalar içinde moral ve güç oldu. Genel Sanat Yönetmeni Sigalı'nın Emek Ödülünü aldığı organizasyonda Kocaeli Şehir Tiyatrolarına "Mesafeli Kabare" oyunuyla Pandemide Tiyatro Özel Ödülü verildi.

MACBETH VE KARA FATMA

2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde Kocaeli Şehir Tiyatrosunun "Macbeth" oyunuyla En İyi Yönetmen Ödülünü Yunus Emre Bozdoğan elde etti. Macbeth oyunundaki performansıyla Ufuk Aşar Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yine 'Macbeth' oyununda En İyi Dekorda Rabia Kip, En İyi Işık Tasarımında Cafer Yiğitler, En İyi Hareket Düzeninde Cihan Yöntem ödüle layık görüldü. Kara Fatma oyunundaki başarılı performansıyla Zeynep Dilara Saydam Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Organizasyonun ödül gecesi İstanbul'da düzenlendi.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Şehir Tiyatrolarının elde ettiği başarıyı değerlendiren Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, "Pandemi döneminde Türkiye'deki ödenekli kurumlara da öncülük ederek online gösterimler yaptık, yayın kalitesi yüksek oyunlarımızı online olarak izleyicilerimizin seyrine sunduk. Gündüz kuşağında çocuk, akşam kuşağında büyük oyunu olmak üzere gösterimler yaptık. Pandemi döneminde sanatın iyileştirici gücüyle Kocaeli halkının yanında olduk. Yaptığımız bu çalışmaların takdir görmesi ve ödüllendirilmesi bizi çok mutlu etti. Ödül alan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Tiyatromuzun elde ettiği başarılarda, Kocaeli halkı tarafından bu denli sevilmemizde tüm arkadaşlarımızın büyük payı var" ifadesini kullandı.

"ALKIŞ SESİNİ ÇOK ÖZLEDİK"

Kocaeli Şehir Tiyatroları olarak, çok büyük ve iddialı hedeflere sahip olduklarını da değerlendiren Sigalı, "Bu iddiaya sahip olabilmek için bize çok büyük destek veren, sanatçısının önüne büyük hedefler ve sorumluluklar koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere tüm idarecilerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler alkış sesini çok özledik. Tüm tiyatro severlere sevgi, saygı ve özlemlerimi dile getiriyorum. Çok yakında buluşmak üzere... " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre