Şehir Tiyatroları, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyunuyla Beylikdüzü seyircisiyle buluşuyor

İSTANBUL (Bültenler) - İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.

Oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

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