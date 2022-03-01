Şehir Tiyatroları, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyunuyla Beylikdüzü seyircisiyle buluşuyor - Haberler

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Şehir Tiyatroları, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyunuyla Beylikdüzü seyircisiyle buluşuyor

Bültenler - Güncel
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Şehir Tiyatroları, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyunuyla Beylikdüzü seyircisiyle buluşuyor

Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, 1 Mart 2022 Salı günü 20:30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde.

İSTANBUL (Bültenler) - İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.

Oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

Bültenler - Güncel

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