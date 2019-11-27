Şehir Tiyatroları oyuncuları kadına yönelik şiddete sahneden tepki gösterdi

27.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:37

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Şehir Tiyatroları oyuncuları da şiddete karşı sahneden tepkilerini gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Barosu, TMMOB ve Kent Konseyleri'nin ortaklaşa düzenlediği #SonVer kampanyasına bir destek de Şehir Tiyatroları'ndan geldi. Tiyatro sanatçıları Opera Tiyatro Salonu'nda sahnelenen Bernarda Alba'nın Evi oyununun sonunda sahnede kalarak kadına yönelik şiddete okudukları bildiri ile tepki gösterdiler. Şehir Tiyatroları oyuncusu Özlem Akdoğan okuduğu bildiride "Ülkemizde yaşanan kadın ihlallerine karşı kardeşlerimiz ile birlik ve dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Kadınların haklarını gasp etmeye yönelik tüm girişimlere, kadını eve ve aile içine hapseden, siyasetten, iş hayatından, sosyal hayattan uzak tutmaya çalışan eylem ve söylemlere, kadın katillerine ve tecavüzcülere uygulanan iyi hal ve haksız tahrik indirimlerine, çocuk istismarcılarının affedilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. Sözlerini"Yaşasın kadın dayanışması!" şeklinde sonlandıran Akdoğan ve diğer oyuncular salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunu ayrıca Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden faydalanan 200 üniversite öğrencisi izledi.

Kaynak: Bültenler