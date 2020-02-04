Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu "peri kız müzikali"

04.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:03

Oyun, 9 Şubat 2020 Pazar saat 12.00'de Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde ilk gösterimini yapıyor.

Oyunun konusu:

Peri Kız, her perinin ergenlik döneminde güven ve kıdem kazanmak için girdiği sınavın son aşamasındadır. Bu sınavı kazandığında iyilik perisi olacaktır. Küçük insan Can'a görünme hakkını kazanan Peri Kız'ı zorlu bir sınav beklemektedir. Karanlıkta kaybolmamak için en doğru zamanda harekete geçmesi gerekecektir. Ancak bu hiç de kolay değildir. Peri Kız, Kara Peri'nin büyülü kara oyunuyla bir yandan gerçek kimliğini korumaya çalışırken, bir yandan da iyilik ile kötülük arasında bir çatışmanın tam ortasında kalır. Özündeki iyilik, özgür iradesi, kendine olan inancı ve Can'ın da yardımları sayesinde kötülükle cesaretle savaşacak ve kara büyünün etkisinden kurtulacaktır.

Müziğini Orçun Tekelioğlu'nun, dramaturgisini Özge Ökten'in, sahne tasarımını Ahsen Nur Çiftçioğlu'nun, kostüm tasarımını Aysel Doğan'ın, ışık tasarımını Osman Aktan'ın, ses tasarımını Nesin Coşkuner'in, efekt tasarımını Kadir Arlı'nın, koreografisini Senem Oluz'un, görsel tasarımını Emre Turgaylı-Yakup Altay'ın yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu'nun çektiği oyunda Aslı Yiğit, Cihat Faruk Sevindik, Ebru Üstüntaş, Elif Verit, Emel Bertan, Güzin Alkan, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Seda Yılmaz, Sinem Yoldaş, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

İyiliğin ve kötülüğün çatışmasının anlatıldığı müzikalde, dünya ile periler diyarı Faylınn'da geçen olaylar sahneye taşınıyor. Peri Kız, iyilik perisine dönüşmek için, periler diyarından Can'ın yaşadığı evdeki odasına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Adeta görsel bir şölene dönüşen bu yolculukta, kara perilerin ve iyi perilerin çatışmasının ortasında, Can'ın ve İyilik perisinin buluşmasına tanık oluyoruz.

Oyun, 9, 23 Şubat, 1 Mart 2020 tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler