Şehir tiyatroları çocuklar için çevrimiçi festival düzenliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehir tiyatroları çocuklar için çevrimiçi festival düzenliyor

Şehir tiyatroları çocuklar için çevrimiçi festival düzenliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 17-23 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Çevrimiçi Özel Gösterimi etkinliğini, online olarak sosyal medya aracılığı ile çocuklarla buluşturacak.

Pandemi koşulları nedeniyle perdelerini açamayan Şehir Tiyatroları dijital ortam için geliştirdiği projeleri ile izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları, 2020-2021 Tiyatro sezonunda Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalini özel bir gösterime dönüştürerek dijital ortamda minik izleyicileri ile buluşma kararı aldı.

Şehir Tiyatroları bünyesinde bu güne kadar yapılan festivallere, dünyanın birçok farklı ülkesinden konuk olan oyunlar arasından yapılan özel bir seçki, 17-23 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ve Şehir Tiyatrolarının sosyal medya hesapları üzerinden çocuklar için yayınlanacak.

Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İtalya, İsviçre ve Türkiye'den grupların katılacağı çevrimiçi festival gösterimi 7 gün boyunca sürecek ve her gün saat 18.00 da yeni bir oyun online olarak yayınlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını da kapsayan bir tarih aralığını, özellikte tercih ettiklerini belirten Şehir Tiyatroları yetkilileri, daha önceki festivallerde beğeni toplayan ve dijital ortamda seyredilmeye uygun olan oyunlar arasından seçilen bu gösterim aracılığıyla, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunları çocuklar ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler

Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehir tiyatroları çocuklar için çevrimiçi festival düzenliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:31:06. #1.14#

title