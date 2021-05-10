Şehir tiyatroları çocuklar için çevrimiçi festival düzenliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 17-23 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Çevrimiçi Özel Gösterimi etkinliğini, online olarak sosyal medya aracılığı ile çocuklarla buluşturacak.

Pandemi koşulları nedeniyle perdelerini açamayan Şehir Tiyatroları dijital ortam için geliştirdiği projeleri ile izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları, 2020-2021 Tiyatro sezonunda Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalini özel bir gösterime dönüştürerek dijital ortamda minik izleyicileri ile buluşma kararı aldı.

Şehir Tiyatroları bünyesinde bu güne kadar yapılan festivallere, dünyanın birçok farklı ülkesinden konuk olan oyunlar arasından yapılan özel bir seçki, 17-23 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ve Şehir Tiyatrolarının sosyal medya hesapları üzerinden çocuklar için yayınlanacak.

Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İtalya, İsviçre ve Türkiye'den grupların katılacağı çevrimiçi festival gösterimi 7 gün boyunca sürecek ve her gün saat 18.00 da yeni bir oyun online olarak yayınlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını da kapsayan bir tarih aralığını, özellikte tercih ettiklerini belirten Şehir Tiyatroları yetkilileri, daha önceki festivallerde beğeni toplayan ve dijital ortamda seyredilmeye uygun olan oyunlar arasından seçilen bu gösterim aracılığıyla, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunları çocuklar ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler