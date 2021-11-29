Şehir Tiyatroları buluşmaları Bursa'da devam ediyor

İSTANBUL (Bültenler) - Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin,2, 3, 4 Aralık tarihlerinde saat 20:30'da Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde Bursa seyircisiyle bir araya geliyor.

İBB Şehir Tiyatroları ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları Buluşmaları'nın ikincisini Bursa'da gerçekleştiriyor.

Buluşmanın ilkinde Bursa Nilüfer Belediyesi'nin hazırladığı, Mark Ravenhill'in yazdığı Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, Doğu Akal'in birer episodunu yönettiği "Vur Yağmala Yeniden" 24-27 Kasım tarihleri arasında İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne konuk oldu.

Buluşmanın ikincisi için Çarşamba günü Bursa'ya hareket edecek olan İBB Şehir Tiyatroları sanatçı ve teknik ekibi, Bursa seyircisiyle bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyor.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

"Kucağıma almışım seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, "boğaz havasının içine ettiniz" diye bağırdım. 'gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul'dan daha güzelsin' O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…"

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, "üç anlatıcı'lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve 'kadın'ın hikâyesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

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