Şehir Tiyatroları, 30 yaylada 'Köy Seyirlikleri' ile vatandaşla buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde" sloganı ile yaylalarda vatandaşlarla buluşuyor. 30 yaylada "Köy Seyirlikleri" programıyla vatandaşlarla bir araya gelen Şehir Tiyatroları oyuncularının etkinliği 1 Eylül 2019'a kadar sürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları, tiyatro izleme olanağı bulamayan vatandaşları yaylalarda tiyatro ile buluşturan etkinlikler gerçekleştiriyor. Mersin'in merkeze en uzak mahallelerini tiyatroyla buluşturmak için yola çıkan ve "Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde" sloganı ile hareket eden Şehir Tiyatroları ekibinin sahnelediği "Köy Seyirlikleri" büyük ilgi görüyor. Oyunlarının bir kısmına vatandaşları da dahil eden tiyatrocular, yetişkinlerin yanı sıra çocukların da ilgisini çekiyor.

Yaylada tiyatro izleme keyfi yaşayan vatandaşlar, Köy Seyirliklerinin mahallelerine kadar gelmesini sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Şehir merkezine uzak oldukları için tiyatroya gitme şanslarının olmadığını belirten mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması sayesinde her yıl tiyatro oyununu evlerinin önünde izleme şansını yakaladıklarını ifade etti.

30 yaylaya gidecekler

Oyunlarına 21 Haziran'da başlayan tiyatrocular, 1 Eylül'e kadar 30 yaylada vatandaşlarla buluşacak. Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği Köy Seyirliklerinin en yakın etkinlikleri; 5 Temmuz Cuma akşamı Bozyazı merkez, 6 Temmuz Cumartesi akşamı Bozyazı Tekeli ve 7 Temmuz Pazar akşamı Silifke Gökbelen'de yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İHA