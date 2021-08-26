Şehir Tiyatroları 1.5 yıl aradan sonra seyircisi ile buluşacak
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Şehir Tiyatroları 1.5 yıl aradan sonra seyircisi ile buluşacak

Şehir Tiyatroları 1.5 yıl aradan sonra seyircisi ile buluşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Radyo-yu Hümayun adlı oyun, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 28 Ağustos Cumartesi günü Seka Park Uçurtma Tepesi önünde perde açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonu için hazırladığı Radyo-yu Hümayun adlı oyunuyla 1,5 yıl aradan sonra seyircisiyle buluşacak. Şehir Tiyatroları seyircisi ile yeniden buluşma heyecanını 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirecek. Komedi türündeki oyun, 28 Ağustos Cumartesi günü Seka Park Uçurtma Tepesi önünde kurulacak sahnede perde açacak. Oyun 21.15'de başlayacak.

OYUNUN KONUSU

Özlem Lale 'nin kaleme aldığı veİlham Yazar'ın yönettiği ve iki perdeden oluşan "Radyo-yu Hümayun" adlı oyun, 1. Dünya Savaşı öncesinde geçiyor. Savaşın arifesinde, İstanbul'da Hayri ve Hayrunnisa babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser'le mütevazı bir hayat sürmektedirler. İşinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dâhil olmasıyla ve radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkmaz hal alır.

OYUNDA ROL ALACAK OYUNCULAR

Oyunda Şehir Tiyatroları oyuncularından Aytek Mete Elgün, Betül Akgün, Cansu Cengiz Mengüç, Cemal Aldıç, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan, Serhat Güzel, Tekin Ezgütekin, Tunç Efe, Veysel Sami Berikan, Volkan Dinç ve Zeynep Dilara Saydam rol alacak. Oyuna tüm Kocaeli halkı davetlidir.

Kaynak: Bültenler

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