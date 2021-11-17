BURSA (Habermetre) - 17 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Şehir tiyatro ile renklendi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Uludağ Koleji ile Matlı Holding'in sponsorluğunda BKSTV tarafından gerçekleştirilen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali dördünce gününde de çocukların ara tatiline renk katmaya devam etti.

Tayyare Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi ve Adile Naşit Kültür Merkezi'ndeki gösterilerin yanı sıra online olarak gerçekleştirilen atölye ve oyunlarla 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, şehrin kültür sanat yaşamına renk katıyor. Festivalin dördüncü gününde gösteriler Tayyare Kültür Merkezi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Alaaddin'in Sihirli Lambası oyunu ile başladı. Rengarenk kostümleri ve eğlenceli hikayesi ile gösteri, çocukları maceradan maceraya sürükledi. Ardından Bi Kutu Sahne ekibinin tek kişilik oyunu Yalnız Adam ve Şapka, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde çocukları davranışlarıyla ve yorumlarıyla tiyatronun içine çekti. Adile Naşit Kültür Merkezi'ndeki Tiyatro Yeniden ekibinin sahneye koyduğu Küçük Prens ve Çiçek gösterisinde ise çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Günün son oyunu ise online olarak gerçekleştirildi. Romanyalı ekip Ioan Slavici Klasik Tiyatrosu'nun "The Story of Pig" oyunu çocuklara ve tiyatroseverler için çevrimiçi olarak sahnelendi.

Atölyelerde eğitimler devam etti

Tiyatro gösterilerinin ve çevrimiçi oyunların yanı sıra eğitmenlerin atölyeleri de gün boyu devam etti. Öğretim görevlisi Dr. Tülay Yıldız Akgün'ün, "Çocuk Oyununda Söze Giden Yol Oyuncu/İmge/Nesne İlişkisi" başlıklı atölyesinde Çocuk Tiyatrosu'nda sözün gerekli olup olmadığı üzerinden hareket ederek çocuk bakışı ile yetişkin bakışı arasındaki farkları çeşitli oyunlar aracılığıyla incelendi. Merve Öztoprak Kantarcı'nın online olarak gerçekleştirilen Kahramanın Yolculuğu adlı atölyesinde de drama, yazma ve tiyatro teknikleri ele alındı.

Tiyatro ile dolu geçen günün sonunda etkinliklere katılan aileler çocukların ara tatiline renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Fehim Ferik, gösteri yapan ekiplere ve atölyeleri gerçekleştiren eğitmenlere birer teşekkür plaketi sundu.

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