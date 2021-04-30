Şehir terminalinde uyuşturucu operasyonu
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Şehir terminalinde uyuşturucu operasyonu

Şehir terminalinde uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri şehir terminalinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri şehir terminalinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir terminalinde yapılan operasyonda D.M. ve Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında, toplamda 189 adet olan çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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