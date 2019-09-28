Şehir stresinden bağ bozarak kurtuluyorlar

28.09.2019 14:04

Doğal güzellikleri ve Sakarya nehrinden beslenen topraklarında yetişen doğal ürünleriyle dikkati çeken Bilecik'te, hafta sonları düzenlenen meyve toplama veya bağ bozumu etkinlikleri, şehir stresinden kurtulmak isteyenler için doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sunuyor.

Özellikle İstanbul'un yoğun ve stresli yaşantısı nedeniyle doğa ve doğal mahsullere yönelen insanlar, fırsat buldukça Anadolu'nun çeşitli kentlerindeki köylerinde kısa süreliğine de olsa rahatlama imkanı buluyor.

Bilecik'te düzenlenen bağ bozumu etkinlikleri de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.

İstanbul'da yaşayan ve birbirlerini tanıyan 40 kişilik grup, Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde üzüm hasadına katıldı.

İçlerinde akademisyen, mimar, mühendis, iş insanı, öğretmen gibi meslek dallarına mensup kişilerin bulunduğu ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ilçedeki tarihi mekanları gezdikten sonra yeni olgunlaşan üzümleri dallarından kopartarak köylülerin hasat heyecanına ortak oldu.

Organizasyonu yapan ve bugüne kadar okuduğu üç bine yakın kitap nedeniyle Bilecik Valiliği tarafından "en çok kitap okuyan yetişkin", Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da "sıra dışı okur" seçilen Bedriye Berber Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul'dan küçümsenemeyecek oranda misafir ağırladıklarını söyledi.

Ekibin bağ bozumu için geldiğini vurgulayan Engin, "Şarkıyla türküyle oynaya oynaya bağ bozumu yapacağız. Şu anda 40 kişi var, 10 kişi daha gelecek. Birçok farklı meslekten katılımcı bulunuyor. İnsanlar doğallığa ve doğal gıdalara geliyorlar. Bir de sessizlik." dedi.

Grup üyelerinden bilgisayar mühendisi Serap Bayhan, daha önce bağ bozumu heyecanını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşadığını kaydederek, "Tabiat, ortam çok güzel. Böyle organizasyonları desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Tohum alışverişi desteklenmeli. Buradaki ekolojik yaşamın da tüm Türkiye içinde olması lazım." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Alanyalı ise İstanbul'dan kalkıp bölgeye gelmenin birçok faydası olduğunu belirterek, "İstanbul'un o keşmekeşliğinden uzaklaşmak ve Anadolu'nun bu sıcak kalbinde doğayla iç içe olmak, böyle zengin bir atmosferi yaşamak. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Üzümleri dalından makasla kesmek ayrı bir keyif." diye konuştu.

Kaynak: AA