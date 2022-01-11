Şehir stadyumu Yalova Üniversitesi kampüsüne yapılacak

YALOVA (İHA) - Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, yeni şehir stadyumunun Yalova Üniversitesi kampüsünde yapılacağını söyledi.

Cebeci, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cebeci, üniversitede yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 bin kişi kapasiteli şehir stadyumunun Yalova Üniversite içindeki belirlenen alanda yapılacağını ifade eden Cebeci, "Spor Yaşam Merkezi binamız vardı, bitmeden önce onu Spor Bilimleri binasına dönüştürdük. Hem idari yapısı hem de birkaç sınıfla birlikte acil ihtiyacımızı gidermesi için ama orası yeterli değil. Spor Bakanlığımız ile anlaştık, bakanlığımız ile şehrin ihtiyacı olan stadyumu kampüsümüz içinde yapması için anlaşma sağladık. Stadyumla beraber Spor Bilimleri Fakültesinin kapalı alanlarını bize devredecekler. Stadyumu Spor İl Müdürlüğü ile müştereken yöneteceğiz. Hem ilin spor karşılaşmalarında kullanılacak, hem de spor eğitim faaliyetlerimizde kullanılacak" diye konuştu. - YALOVA