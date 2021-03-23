"Şehir Sohbetleri"nin konuğu Talas Belediye Başkanı Yalçın oldu
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"Şehir Sohbetleri"nin konuğu Talas Belediye Başkanı Yalçın oldu

23.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:47

Kayseri Cihannüma Derneği'nin "Şehir Sohbetleri"nin bu ay konuğu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın oldu.

Kayseri Cihannüma Derneği'nin "Şehir Sohbetleri"nin bu ay konuğu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın oldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen etkinliğe katılan Yalçın, gençlerin iyi yetişmesi için Talas Belediyesi olarak birçok proje geliştirdiklerini belirtti.

Gençliğe yönelik çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Şimdi gençliğin manen beslenme şekilleri farklı. Karşınıza geçip sizi dinleyen bir nesil yok. Biz bir telefon bulamazken şimdi çocukların, gençlerin, büyüklerin elinde telefon ve internet var. Kitap Kulübü diye kendi içimizde bir haberleşme whatsapp grubumuz var. Arkadaşlarımız hepsi kitap okur, her hafta bir tanesi okuduğu o kitaptan bahseder. Biz bu yaşta bunu devam ettiriyoruz. Bizler mutlaka etrafımızdaki insanların ve gençlerin kitap okuma, fikir ve aksiyon adına arkadaşı olmalıyız. Bizim çocuklarımızın çok yetenekleri var. Başakpınar'da küçük çocukların futbol kulübü var. Bu çocukların elinden tutmak gerekir. Bu bakımdan sporcu fabrikası ismi ile bir çalışma başlattık. Yani yetenekli çocukları burada topluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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