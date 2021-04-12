Şehir şehir gezip hırsızlık yapan 2 kadın, Adana'da yakalandı

ADANA'da, girdikleri bir evden 3 bin lira çalan Ebru U. (21) ile Hülya P. (27), polis tarafından yakalandı.

ADANA'da, girdikleri bir evden 3 bin lira çalan Ebru U. (21) ile Hülya P. (27), polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Kayseri'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları ve 17'şer yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere, "Bizi çektiniz diye size madalya takarlar. Tebrik ediyorum" diyerek alkışlamaları dikkat çekti.

Olay, 8 Nisan Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, o sırada iş yerinde olan Gülsüm P.'ye ait dairenin kapısını açık görünce hırsızlık yapıldığı şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine apartmana gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı. Evde incelemelerde bulunan polis, 3 bin liranın çalındığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Ebru U. ile Hülya P. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polisin yaptığı baskında, saklandıkları adreste yakalandı.

GAZETECİLERİ ALKIŞLADILAREmniyete götürülen şüphelilerin şehir şehir gezip hırsızlık yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden Ebru U.'nun İstanbul, İzmir ve Kayseri'de 10 evden, Hülya P.'nin ise İstanbul, Gaziantep ve Kayseri'de 12 evden hırsızlık olayına karıştığı ve 17'şer yıl hapis cezasıyla arandıkları bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizi çektiniz diye size madalya takarlar. Tebrik ediyorum" diyerek alkışlamaları dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebru U. ile Hülya P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR