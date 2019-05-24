Şehir şehir gezerek kalaycılık yapıyor

İSTANBUL'dan ailesiyle birlikte Bingöl'e gelen kalay ustası Fatih Tokgöz (36), "Şehir şehir gezerek, işimizi devam ettirmeye, para kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Fatih Tokgöz, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte şehir şehir gezerek, geçimini sağlıyor. İstanbul'dan Bingöl'e geldiğini anlatan Tokgöz, işyerlerinde ve evlerdeki bakır tabakları kalay yöntemiyle temizlediklerini söyledi. Her bir parçayı 5 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla temizlediğini anlatan Tokgöz, "Kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz. Ata mesleğidir. Elimizden geldiği kadar işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Kayseri, Niğde ve Adana tarafına gittiğimiz zaman oralarda bakır işlemesi ölmediğinden kalaycılık mesleğini yapıyoruz. Doğu illerine geldiğimizde ise çelikten yapılmış mutfak malzemelerini parlatma işlemi yapıyoruz" dedi.

20 yıldır kalaycılık yaptığını anlatan Tokgöz, "Aslen Bulgaristan göçmeniyiz. Bulgaristan'dan geldik. Dedelerimiz Atatürk zamanında İstanbul'a yerleşmiş. Kalaycılık mesleğini sürdürüyoruz. Kanımıza işlemiş meslek" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Bingöl