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'Şehir Şehir Eskrim' yolculuğu Kahramanmaraş'ta

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından sürdürülen 'Şehir Şehir Eskrim' projesinde on beşinci durak Kahramanmaraş oldu.

'Şehir Şehir Eskrim' yolculuğu Kahramanmaraş'ta
21.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:34

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından sürdürülen 'Şehir Şehir Eskrim' projesinde on beşinci durak Kahramanmaraş oldu.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinin son durağı Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş'ın spora önem veren, gençlerin spora yatkın olduğu bir şehir olduğunu belirterek, "2014 yılından bu yana da ilimizde eskrim faaliyetleri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde eskrimi daha çok tesise yaymak için hep birlikte çaba sarf edeceğiz" dedi.

Eskrim Antrenörleri Mehmet Karaduman ve Nihal Gümüş Sencer ise ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş'ın eskrimdeki nihai hedefinin milli takımda daha fazla sporcu yer alması ve madalyalar kazanmak olduğunu söyleyen Mehmet Karaduman, "5 sene önce buraya geldiğimizde burada henüz eskrim çalışması yapılmıyordu. Öncelikle bir altyapı çalışması yaptık, bir takım kurduk. Onun meyvelerini toplamaya başladık. Başlarda bazı sıkıntılar yaşadık ama çok şükür hepsini hallettik. Pandemi süreci hepimiz için biraz sıkıntılı geçse de bir süre sonra federasyon ve bakanlığımızın yönlendirmeleriyle online antrenmanlara başladık. Güzel bir şekilde atlattık" diye konuştu. Nihal Gümüş Sencer ise, "Dileğimiz, 'madalyalı şehre' milli takım sporcusu madalyalı sporcular yetiştirmek" dedi.

Kahramanmaraş'ın genç eskrimcileri, Semih Akküncü, Kağan Çokparlamış ve Tuğçe Çokparlamış da eskrimle tanışma hikayelerini, pandemi süreci çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

'Şehir Şehir Eskrim2 projesinde bir sonraki durak Gaziantep olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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