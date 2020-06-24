"Şehir şehir eskrim" projesinin yeni durağı Samsun oldu Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir şehir eskrim" projesinin üçüncü durağı Samsun oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir şehir eskrim" projesinin üçüncü durağı Samsun oldu.

Federasyondan apılan açıklamaya göre, etkinlik Samsun'da Bandırma Vapuru'nun önünde gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Samsun'un eskrimde ciddi bir çıkış yakaladığını aktararak, "Samsun'da 71'i faal olmak üzere 209 lisanslı eskrim sporcusu var. İlimizde eskrim faaliyetlerinin yürütüldüğü iki salonumuz var. Samsun'u, olimpiyatlara sporcu gönderecek şekilde geliştirmek, olimpiyat şehri yapmak istiyoruz. 2019'da yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan Nisanur Erbil ilimizden çıktı. Nisanur gibi pek çok sporcu yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsun'un sporcusu olan yıldızlar Avrupa şampiyonu Nisanur Erbil ise şunları kaydetti:

"Eskrime 2016 yılında yetenek taramasında Ali Serkan Küçük hocam sayesinde başladım. 2018 yılında yıldızlarda, 2020'de ise gençlerde Avrupa takım üçüncülüğümüz var. 2019 yılında ise yıldızlar ferdide Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Bununla birlikte gençler kategorisinde dünya kupalarında iki kere ikinciliğim var. Samsun'dayım çok şanslıyım. Sahili var, kumda ayak hareketleri çalışıyorum. Pandemi sürecinde eskrimi ne kadar sevdiğimi, o temponun bağımlısı olduğumu bir kez daha anladım. Eskrime yeni başlayacaklara tavsiyem kendilerini kesinlikle bu branşa adamaları ve antrenmanlarına sürekli devam etmeleri."

"Şehir şehir eskrim" projesinin dördüncü durağı Ordu olacak.

Kaynak: AA