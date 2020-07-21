"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Kahramanmaraş oldu Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Kahramanmaraş oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Kahramanmaraş oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Kahramanmaraş durağında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eskrimin Kahramanmaraş'ta gelişmekte olan bir branş olduğunu belirten Boz, "Kahramanmaraş spora önem veren, gençlerin spora yatkın olduğu bir şehir. 2014 yılından bu yana da ilimizde eskrim faaliyetleri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde eskrimi daha çok tesise yaymak için hep birlikte çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın eskrimdeki hedefinin milli takıma daha fazla sayıda sporcu kazandırmak olduğunu anlatan eskrim antrenörü Mehmet Karaduman, "Beş sene önce buraya geldiğimizde henüz eskrim çalışması yapılmıyordu. Öncelikle bir altyapı çalışması yaptık, bir takım kurduk. Onun meyvelerini toplamaya başladık. Başlarda bazı sıkıntılar yaşadık ama hepsini hallettik. Pandemi süreci hepimiz için biraz sıkıntılı geçse de bir süre sonra federasyon ve Bakanlığımızın yönlendirmeleriyle on-line antrenmanlara başladık. Güzel bir şekilde atlattık." şeklinde görüş belirtti.

İlde yürütülen eskrim çalışmalarını anlatan eskrim antrenörü Nihal Gümüş Sencer ise "Dileğimiz, 'Madalyalı şehre' milli takım sporcusu, madalyalı sporcular yetiştirmek." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın genç eskrimcileri Semih Akküncü, Kağan Çokparlamış, Tuğçe Çokparlamış, salgın sürecini, eskrimle tanışma hikayelerini ve hedeflerini aktarırken, sporcu velilerinden Abdullah ve Feray Çokparlamış ise eskrimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde bir sonraki durak, Gaziantep olacak.

Kaynak: AA