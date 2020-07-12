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"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Diyarbakır oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 11. durağı Diyarbakır oldu.

12.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:53

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 11. durağı Diyarbakır oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Diyarbakır durağında ilk röportaj konuğu olan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Çetin, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'da eskrim branşında çalışmalarının 2019'dan bu yana sürdüğünü anlatan Çetin, "Eskrim antrenörümüz Ece Hanım'ın ilimize atanmasıyla birlikte bu branşta çalışmalarımız başladı. Bu yıl turnuvalara ilk kez katılma şansı da yakaladık. İlimizde 15'e yakın lisanslı sporcumuz var. İnanıyoruz ki Diyarbakır bundan sonra eskrimde adını duyurmaya devam edecek. Özellikle eskrim gibi olimpik branşlar başta olmak üzere sporun her zaman yanındayız. Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmeye, ülkemize milli sporcular kazandırmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Eskrim İl Temsilcisi Ece Peşli Güçlü ise ilde eskrim branşını yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılında Diyarbakır'da il temsilciliğini aldım. 2019 yılında Bakanlığımız tarafından ilimize eskrim antrenörü olarak atandım. Flöre branşında ikinci kademe eskrim antrenörüyüm. Bir yıldır bu branşı ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öncelikle okullarımıza giderek branşımızı tanıtmaya çalıştık. Daha sonra il müdürlüğümüzce yapılan yetenek taramasında yetenekli öğrencilerimizi keşfederek eskrime yönlendirdik. 15 civarında sporcuyla flöre branşında çalışıyoruz. Bu sene içinde federasyonumuz tarafından düzenlenen müsabakalara da katılım sağladık. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz, lisanslı sporcu sayımızı yükseltmek ve Diyarbakır'ı bu branşta tanınmış illerden biri haline getirmek."

Diyarbakır'ın genç eskrimcileri Murat Efe Birici, Muhammed Veysel Özgün, Bedirhan Emir Birici, Zeynep Sude Kaya ve Berrak Betül Gögül; eskrime başlama hikayeleri, salgın dönemi çalışmaları ve hedeflerini paylaşırken, eskrimci velisi Pelin Gögül de deneyimlerini aktardı.

Diyarbakırlı eskrimciler, proje kapsamında olimpik eskrimci İrem Karamete ile görüntülü görüştü.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Elazığ olacak.

Kaynak: AA

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