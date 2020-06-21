"Şehir Şehir Eskrim" projesinin ilk durağı Kırıkkale Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin ilk durağı Kırıkkale oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin ilk durağı Kırıkkale oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, projeyle Edirne'den Ardahan'a 43 il, 61 ilçede eskrimin tanıtılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Tarihte öncelikle Ankara Savaşı, ardından Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi'ne tanıklık etmiş olan Çeşnigir Köprüsü'nde bu kez Kırıkkaleli eskrimcilerin kılıç sesleri yükseldi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırıkkale Eskrim İl Temsilcisi Yasin Tarım, kentte 2014'te bu sporun yapılmaya başlandığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Türkiye Eskrim Federasyonu'muz, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müz destekleri ve sporcularımızın özverili çalışmalarıyla bu sporu ilimizde bugünkü haline ulaştırdık. Köy okullarına dahi eskrimi götürmüş durumdayız. İlimizde eskrim, 150'nin üzerinde sporcu ile okullar ve spor salonlarında yapılır durumda." ifadelerini kullandı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağının Kastamonu olacağı belirtildi.

Kaynak: AA