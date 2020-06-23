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"Şehir Şehir Eskrim" projesinin ikinci durağı Kastamonu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan, Edirne'den Ardahan'a 43 il, 61 ilçede eskrimin tanıtılmasının hedeflendiği "Şehir Şehir Eskrim" projesinin, Kırıkkale'den sonra ikinci durağı Kastamonu oldu.

23.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:08

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan, Edirne'den Ardahan'a 43 il, 61 ilçede eskrimin tanıtılmasının hedeflendiği "Şehir Şehir Eskrim" projesinin, Kırıkkale'den sonra ikinci durağı Kastamonu oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2010 yılında başlatılan eskrim faaliyetlerinin gelişimi hakkında bilgi veren Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ın, ilde 5 milli sporcunun olduğunu ve daha fazla sayıda başarılı sporcu yetiştirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi.

Salgın sürecinde tesislerdeki çalışmaları değerlendiren Asrak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, havuzu ve 12 spor salonu bulunan tesisimizi faaliyete geçirdi. Biz de bu salonlardan birini antrenmanlar için ayırdık. Gençlerimiz azimle, sabırla çalışmalarını burda sürdürüyor. Çalışmaları devam eden 2 bin 575 seyirci kapasiteli salonumuz faaliyete geçtiğinde ise ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyacağız." şeklinde görüş belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım sporcusu Emirhan Çiftçi, "Birçok uluslararası müsabakada ülkemi temsil ettim, çeşitli başarılar elde ettim. Pandemi sürecinde vücudumu zinde tutmak için nefes ve cimnastik egzersizleri çalıştım. Üniversite sınavına gireceğim için derslerimi de ihmal etmiyorum. Başarılı sporculara derslerini ve sporu bir arada yürütme imkanını sağladığı için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Ali Yasin Bayram ise 2009-2010 sezonundan itibaren, ilde eskrim faaliyetlerinin kılıç branşında devam ettiğini, Kastamonulu eskrimcilerin ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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