'Şehir Şehir Eskrim' projesi başladı Türkiye Eskrim Federasyonu başlattığı 'Şehir Şehir Eskrim' projesi ile Edirne'den Ardahan'a kadar yaklaşık 43 il ve 61 ilçenin içinde yer aldığı rota dahilinde, yaklaşık 15 bin 000 kilometre yolu 35 gün içinde kat ederek eskrimi tanıtmayı ve Anadolu'dan başlayarak tüm eğitimcilerle bir...

Türkiye Eskrim Federasyonu başlattığı 'Şehir Şehir Eskrim' projesi ile Edirne'den Ardahan'a kadar yaklaşık 43 il ve 61 ilçenin içinde yer aldığı rota dahilinde, yaklaşık 15 bin 000 kilometre yolu 35 gün içinde kat ederek eskrimi tanıtmayı ve Anadolu'dan başlayarak tüm eğitimcilerle bir araya gelmeyi hedefliyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun (TEF) hayata geçirdiği 'Şehir Şehir Eskrim' projesi kapsamında eskrim paydaşları ile bir araya gelmek için yollara düşüyor. Hem eskrimi farklı kesimlere tanıtmak hem de Anadolu'nun birçok yerindeki yeni eskrimcilerle bir araya gelmeyi hedefleyen projede yolculuk bugün Ankara'dan başladı, ilk durak ise Kırıkkale oldu. Ankara'da başlayan proje, rota tamamlandıktan sonra yine Ankara'da son bulacak.

Proje ile Edirne'den Ardahan'a eskrimcilere ulaşmak, onlarla farklı etkinlikler yapmak, eskrim kulüplerini tanıtmak, nasıl eskrim yapıldığını gözlemlemek, eskrimcilerin farklı neler yaptıklarını göstermek amaçlanıyor.

İki etaptan oluşacak proje kapsamında; belirtilen rotaya göre il il gezilerek illerdeki eskrim faaliyetlerinin görüntülenmesi, eskrim kulüpleri tanıtılırken bir yandan antrenör ve eskrimciler ile tanışılması ve birlikte etkinlikler yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 35 gün sürmesi planlanan proje süresince, gidilen ilde eskrimin ne noktada olduğu konusunda bilgiler alınması, aktif sporcular ile röportajlar yapılması ve antrenmanlarından kısa görüntülen alınması, milli sporcular ile canlı bağlantılar yapılarak gidilen ilde bulunan küçük sporcular ile buluşmalarının sağlanması hedefleniyor. Tüm bu etkinliklere ilave olarak eskrimcilerle, 'temiz bir doğa için çöp toplama, antrenman salonunu boyama, uçurtma uçurma, fidan dikme, barınak/ itfaiye ziyareti, piknik vb.' aktiviteler yapılarak program sonlarında sporculara Türkiye Eskrim Federasyonu baskılı özel rozet takdim edilerek rotada yer alan diğer ile geçilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA