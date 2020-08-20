'Şehir Şehir Eskrim' Denizli'de Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından sürdürülen 'Şehir Şehir Eskrim' projesinin 28'inci durağı 'Denizli' oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından sürdürülen 'Şehir Şehir Eskrim' projesinin 28'inci durağı 'Denizli' oldu.

Proje kapsamında ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi veren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcuların eski coşkusuna kavuşacağı günleri özlemle beklediklerini vurguladı. İbanoğlu, "İçinde bulunduğumuz Kovid-19 şartları nedeniyle tabii ki çalışmalarımız istediğimiz şekilde değil. Yine de eskrim antrenörümüz çok dikkat ederek, azaltılmış sayıda sporcumuzla salonumuzda çalışmaları planlıyor. Eskrimde, ikisi milli olmak üzere 110 sporcumuz ve iki kulübümüz ile aktif olarak çalışmalarımız sürüyor. Amacımız eskrimde, uluslararası alanda da başarılı sonuçlara ulaşmak" diye konuştu.

Denizli Eskrim Antrenörü Gül Karaman ilde yürütülen eskrim çalışmaları; Denizli'nin minik ve genç eskrimcileri, 'Deniz Mızrakoğlu, Bediz Çelik, Ceylin Özdel', 'Sarp Şapçı, Damla Şapçı' ve 'Ece Salman' proje kapsamında eskrimle tanışma hikayeleri, pandemi dönemi çalışmaları ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattı.

Projeye konuk olan Denizli'den Eskrimci Veliler 'Ebru Şapçı' ve 'Şeref Salman' ise deneyimlerini paylaştı. 'Şehir Şehir Eskrim' projesinde bir sonraki durak; 'Burdur' olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA