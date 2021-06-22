Şehir Sağlığı Günleri-2, Cop 26 İklim ve Sağlık Etkinliği Gerçekleşti
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Şehir Sağlığı Günleri-2, Cop 26 İklim ve Sağlık Etkinliği Gerçekleşti

Şehir Sağlığı Günleri-2, Cop 26 İklim ve Sağlık Etkinliği Gerçekleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Şehir Sağlığı Günleri-2, COP 26 İklim ve Sağlık Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Multidisipliner Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞESAM) iş birliğinde, 10-11-14-18 Haziran 2021 tarihlerinde "Şehir...

Şehir Sağlığı Günleri-2, COP 26 İklim ve Sağlık Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Multidisipliner Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞESAM) iş birliğinde, 10-11-14-18 Haziran 2021 tarihlerinde "Şehir Sağlığı Günleri-2, COP 26 İklim ve Sağlık" adı altında ortak bir etkinlik çevrimiçi olarak düzenlendi.

Etkinliğe; moderatör olarak katkı sağlayan Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli öğretim elemanları ve ŞEŞAM Yönetim Kurulu üyeleri, ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri, çeşitli üniversite ve kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan birçok kişi katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek istenen etkinlik, ŞESAM Müdürü ve Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz'ın açılış konuşması ile başladı.

Konuşmacı olarak davet edilen Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sunumları ile Google Meet platformu üzerinden gerçekleştirilen dört oturumlu etkinlikte, özellikle iklim değişikliğinin çevre sağlığı ve insan sağlığı üzerine etkileri ile çözüm önerileri doğrultusunda konulara değinildi. Tüm davetli kişilerin sunumlarını gerçekleştirmeleri ile birlikte etkinlik son buldu.

Kaynak: Habermetre

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