Şehir Ormanı 'midillisine' kavuştu
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Şehir Ormanı 'midillisine' kavuştu

Şehir Ormanı 'midillisine' kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Şehir Ormanı en küçük üyesine kavuştu.

Sultangazi Şehir Ormanı en küçük üyesine kavuştu. Binicilik tesisinde bulunan atın doğum yapmasıyla 11 kilogram ağırlığındaki midilli dünyaya gözlerini açtı. Yavru midillinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ata sporu olan biniciliği sevdiren ve özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılayan Mimar Sinan Şehir Ormanları'ndaki Binicilik Tesisi'nden içleri ısıtan bir haber geldi.

Ekipler midilliye gözü gibi bakıyor

Tesiste bulunan midilli atlarından biri doğum yaptı. Dünyaya gelen midillinin ilk kontrolü veteriner hekim tarafından gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerinin ardından 11 kilogram ağırlığındaki midillinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minik midilli, şimdiden Binicilik Tesisinin maskotu oldu. Şimdilik anne sütüyle beslenen midilliye tesis çalışanları da gözü gibi bakıyor.

Başkan Dursun sosyal medyadan duyurdu

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Şehir Ormanı'nın en küçük üyesini sosyal medya hesabından Sultangazililerle paylaştı. Henüz adı konulmayan midillli, Sultangazililerin şimdiden sempatisini kazandı. - İSTANBUL

Şehir Ormanı 'midillisine' kavuştu
Şehir Ormanı 'midillisine' kavuştu
Şehir Ormanı 'midillisine' kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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