Şehir Ödülleri Türkiye 2018, İzmir'de Sahiplerini Buldu

Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Şehir Ödülleri Türkiye 2018' proje yarışmasında, Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) coğrafi işaret tescil çalışmaları, 'Umut Işığı' temalı paydaş ödülleri kategorisinde Gaziantep'e ödül getirdi.

GTB'nin Gaziantep'in geleneksel lezzetlerine yönelik sürdürdüğü coğrafi işaret tescil çalışmaları, 300 projenin yer aldığı yarışmada 'Coğrafi İşaretleme' dalında ödüle layık görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Şehir Ödülleri Türkiye 2018', İzmir'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sabancı Kültür Saray'ında gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcisi katıldı. Şehir paydaşlarının proje ve uygulamalarının değerlendirilerek ödüllendirildiği tören bu sene 3 farklı kategoride yapıldı.

Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri kategorisinde 20, Bilim Işığı Temalı Akademik Ödülleri kategorisinde 4, Özel Ödüller kategorisinde ise 3 proje jüri tarafından ödüle layık görüldü

GTB'nin, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerine yönelik sürdürdüğü coğrafi işaret tescil çalışmaları, 'Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri' kategorisinin 'Coğrafi İşaretleme' dalında tüm şehirlere örnek gösterilerek ödüllendirildi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, ödül töreninde 'Şehir Ödülleri Türkiye 2018- Coğrafi İşaretleme 'ödülünü, Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akıncı'nın elinden birlikte aldılar.

'Şehrin için ne yaptın? Tüm Türkiye'ye Örnek Ol'sloganıyla düzenlenen 'Yaşayan Şehirler' ödülünü tüm Gaziantepliler adına aldıklarını belirten GTB Başkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, borsa olarak Gaziantep'in 8 yöresel ürününe Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıklarını, 15 farklı ürün içinde TÜRKPATENT Kurumuna tescil başvurusunda bulunduklarını ifade etti.

Gastronomi kenti Gaziantep'in mutfak zenginlikleri ve şehirde sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında bilgiler veren Akıncı, Gaziantep'in tüm dünyanın parmakla gösterdiği lezzet hazinelerinin kökeninde bölgede yaşamış kadim medeniyetlerin ortak izlerinin bulunduğunu söyledi.

Gaziantep'in farklılıklarını her zaman bir zenginlik olarak görüp, bunu en güzel şekilde değerlendiren örnek bir şehir olduğuna dikkat çeken Akıncı,"Zengin mutfak kültürüyle UNESCO tarafından Gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep'imizin bu özel başarısında, geçmişten gelen birikiminin yanı sıra doğasının cömertliği ve hanımlarının hamaratlığının da büyük rolü var" dedi.

Gaziantep'te tescili yapılan coğrafi işaretli ürünlerin sadece Gazianteplilerin değil tüm Türkiye'nin ortak kültürel mirası olduğunu vurgulayan Akıncı, tescil çalışmalarındaki temel amaçlarının asırlık lezzetleri geleneksel hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak ve onlara marka değerleri kazandırmak olduğunu kaydetti.

Akıncı, ayrıca şehirleri için hazırladıkları yararlı projelerle ödül almaya hak kazanan katılımcıları da başarılarından dolayı kutladı. - GAZİANTEP