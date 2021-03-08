Şehir mezarlığı yenileniyor
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Şehir mezarlığı yenileniyor

08.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:57
Şehir mezarlığı yenileniyor

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından, Şehir Mezarlığında düzenleme çalışmaları kapsamında konusunda uzman isimler tarafından tespit edilen biyolojik ömrünü tamamlamış, mezarlara zarar verdiği tespit edilen ve ziyaretçiler için de tehlike oluşturan ağaçların kaldırılması...

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından, Şehir Mezarlığında düzenleme çalışmaları kapsamında konusunda uzman isimler tarafından tespit edilen biyolojik ömrünü tamamlamış, mezarlara zarar verdiği tespit edilen ve ziyaretçiler için de tehlike oluşturan ağaçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediyesi, bir yandan ağaçlandırma faaliyetlerine devam ederken, bir yandan da biyolojik ömrünü tamamlamış, kurumuş ve tehlike arz eden ağaçları kaldırıyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü, Şehir Mezarlığı genelinde çürümüş, yaşlanmış, kurumuş, dalları kırılarak mezarlara ve ziyaretçilere zarar verebileceği tespit edilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda, vatandaşların daha güvenli bir şekilde kabir ziyaretini yapabilmeleri adına başlatılan çalışmalarla, mezarlık içerisinde çam ağaçlarının haricinde bulunan ve tehlike arz eden ağaçlar kaldırılacak. Yetkililer, çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını bildirildi. - DÜZCE

Şehir mezarlığı yenileniyor
Şehir mezarlığı yenileniyor
Şehir mezarlığı yenileniyor
Şehir mezarlığı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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