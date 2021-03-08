- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler
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- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler

08.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:43

- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler Bursa'da şehir merkezine kurulan darağacında temsili kadın katilleri idam edildi.

- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler

BURSA - Bursa'da şehir merkezine kurulan darağacında temsili kadın katilleri idam edildi.

Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, Orhangazi Parkına darağacı kurup, cansız mankeni idam etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen partililer, "İdam cezası çıksın, kadın katilleri idam edilsin" diyerek, darağacına asılan mankeni idam etti.

İdam cezasının gelmesini istediklerini belirten Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Furkan Turgut, "Adalet kağıda, tabelaya yazılarak tesis edilemez. Adalet, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalmamaktır. Bizler idam sehpasının caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Kadını, kızı, anneyi, erkeği, savunmasız yaşlıları, kısacası insanı katledenler asla affedilmemeli, cezaları idam sehpasına çıkarılmak olmalı" dedi.

- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler
- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler
- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler
- Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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