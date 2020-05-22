Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
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Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti Yaylaya göç eden koyun sürüsü, polis eşliğinde şehrin ortasından geçti Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

22.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:06

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Yaylaya göç eden koyun sürüsü, polis eşliğinde şehrin ortasından geçti

HAKKARİ - Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Hakkari merkeze bağlı köylerdeki ahırlarda kışı geçiren koyun sürüleri havaların ısınmasıyla yayla yolunu tuttu. Bu sürülerden biri de dün gece saatlerinde Sümbül Mahallesi Hakkari-Van Bulvarı üzerinden kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'na çıktı. Gece saatlerinde Depin mevkiinden ana caddeye çıkan koyunlar, Hakkari-Van Bulvarı üzerinden polis kontrolünde yayla yoluna çıkarıldı.

Çobanların kontrolündeki yüzlerce koyunun yoldan geçişi sırasında trafik polisleri de sürünün önünden ve arkasından ilerleyerek trafikte güvenliği sağladı.

Sürünün şehirden geçişi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Kaynak: İHA

Manşet

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