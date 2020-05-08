Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
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Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
08.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:31

Tokat'ta ilkbaharla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat'ta ilkbaharla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu. Koyun sürüsü, köyden yaylaya geçiş güzergahında bulunan şehir merkezinden geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyunun yoldan geçişi sırasında trafik durdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi. Sürünün caddeden geçişi ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

(Nurhan İçmez/İHA)

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Kaynak: İHA

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