Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı
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Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı

Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı Kuru otlar yandı, binlerce aracın geçtiği yol beyaza büründü Yoldan geçen 2 genç sıcağa ve dumana aldırış etmeden itfaiyecilere yardım etti Bursa şehir merkezinde bulunan otlar cayır cayır yandı.

16.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:25

Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı

Kuru otlar yandı, binlerce aracın geçtiği yol beyaza büründü

Yoldan geçen 2 genç sıcağa ve dumana aldırış etmeden itfaiyecilere yardım etti

BURSA - Bursa şehir merkezinde bulunan otlar cayır cayır yandı. Yangından çıkan dumanlar binlerce aracın geçtiği İzmir yolu beyaza büründü. Alevlere ve dumanlara aldırış etmeyen 2 genç çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Paşa Çiftliği Metro istasyonunun yanında bulunan boş arazideki kuru otlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın kısa sürede tüm araziyi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve binlerce aracın geçtiği yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Binlerce aracın geçtiği yol beyazlar içinde kaldı

Kısa sürede büyüyen yangın şehrin bir çok noktasından görüldü. Binlerce aracın geçtiği İzmir Yolu Caddesi adeta beyazlar içinde kaldı. Dumanların kapattığı yolda görüş mesafesi azaldı. 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiyeci ağabeylerine yardım ettiler

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yoldan geçen 2 genç çıkan dumanlara kayıtsız kalamayıp itfaiyeci ağabeylerine yardım etti. Çıkan alevlere ve dumana aldırış etmeden su hortumlarını çekerek itfaiyecilere yardım eden 2 genç çevredekiler tarafından takdir topladı.

Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı

Kaynak: İHA

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