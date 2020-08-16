Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı
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Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı

Bursa şehir merkezinde bulunan otlar cayır cayır yandı.

Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı
16.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:02

Bursa şehir merkezinde bulunan otlar cayır cayır yandı. Yangından çıkan dumanlar, binlerce aracın geçtiği İzmir yolunu beyaza bürüdü. Alevlere ve dumanlara aldırış etmeyen 2 genç çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşa Çiftliği Metro İstasyonu'nun yanında bulunan boş arazideki kuru otlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kuru otlarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyerek kısa sürede tüm araziyi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve binlerce aracın geçtiği yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın şehrin birçok noktasından görüldü. Binlerce aracın geçtiği İzmir Yolu Caddesi adeta beyazlar içinde kaldı. Dumanların kapattığı yolda görüş mesafesi azaldı. 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiyeci ağabeylerine yardım ettiler

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yoldan geçen 2 genç çıkan dumanlara kayıtsız kalamayıp itfaiyeci ağabeylerine yardım etti. Çıkan alevlere ve dumana aldırış etmeden su hortumlarını çekerek itfaiyecilere yardım eden 2 genç çevredekiler tarafından takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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