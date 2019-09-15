Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

15.09.2019 20:54

Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki derede off-road yaptı.



Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılan 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki dereye inerek off-road yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlenen off-road'cılar dakikalarca dereden çıkmadı. Öte yandan vatandaşlar ellerine telefonlarını alarak ilginç görüntüleri kaydetti. Ardından off-road'cılar dereden hızlı bir şekilde ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA