Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
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Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmı alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen cip seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti. Motor kısmı alev alan cip için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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