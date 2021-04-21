Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
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Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | 3. Sayfa

Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kayınbiraderi ile arasında çıkan pala ve silahlı kavgada kasığından vurulan adam hastaneye kaldırıldı.

Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kayınbiraderi ile arasında çıkan pala ve silahlı kavgada kasığından vurulan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı S.Ö. ile kayınbiraderi A.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi yerini kavgaya çevirirken A.A. belinden çıkardığı silahla S.Ö.'ye ateş etti. Kasığından vurularak kanlar içinde yere yığılırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.A.'yı gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ise yerde bulunan mermi kovanların yanı sıra kabzası olmayan pala ise dehşeti gözler önüne serdi. Ekipler, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü
Kayınbiraderi ile tartışma palalı silahlı kavgaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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