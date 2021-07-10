Şehir merkezinde koyun sürüsü görenleri şaşırttı
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Şehir merkezinde koyun sürüsü görenleri şaşırttı

Şehir merkezinde koyun sürüsü görenleri şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta şehir merkezinde binaların arasında otlayan koyun sürüsü görenleri şaşırttı.

Kars'ta şehir merkezinde binaların arasında otlayan koyun sürüsü görenleri şaşırttı. Koyun sürüsü İsmail Aytemiz Bulvarı'nda trafik akışını da olumsuz etkiledi.

Kars'ın en önemli mahallerinden birisi olan Yenişehir Mahallesi'nde trafik en yoğun olduğu öğlen saatlerinde koyun sürüsün yolu trafiğe kapatması ve orta refüjde otlatılması sürücülerin tepkisine neden oldu.

İsmail Aytemiz Bulvarı'nda her zaman aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden sürücüler, yetkililerin konuya çözüm bulması gerektiğini belirttiler.

Her an koyunlara çarparak kaza yapacakları korkusunu yaşayan sürücüler, "Kars'ta koyunlar şehir merkezinde otlatılıyor. Koyun sahipleri hiçbir kural tanımıyor. Gerek İsmail Aytemiz Bulvarı ve gerekse Havaalanı yolunda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Koyunlara çarpmamak için araçlarını durdurup koyunların geçmesini bekliyoruz. Yetkililerin konuya kısa sürede çözüm bulması gerekiyor" dediler.

İsmail Aytemiz Bulvarı'nda orta refüjde ve yol kenarında otlatılan koyunlar, zaman zaman trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor. Özellikle orta refüjler de bulunan çiçek ve bitkilere de zarar veren koyunlar karınlarını doyurduktan sonra sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılıyor. - KARS

Şehir merkezinde koyun sürüsü görenleri şaşırttı
Şehir merkezinde koyun sürüsü görenleri şaşırttı
Şehir merkezinde koyun sürüsü görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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