Son dakika haberi! KASTAMONU - Şehir merkezinde kazanda kaynattığı pekmez gelir kapısı oldu

Kastamonu'da kafe sahibi Nefise Terzi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle müşteri kabul edemediği için kafenin önüne kazan koyup pekmez yapmaya başladı.

Kuzeykent İş Merkezi'nde 2015 yılında kafe açan 44 yaşındaki Terzi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kafeteryalara müşteri kabul edilmemesinin ardından pekmez üreterek iş yerini ayakta tutmaya karar verdi.

Kafenin önünden yükselen dumanı gören vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Terzi, pekmezin yanı sıra turşu da yapıp satıyor.

Nefise Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kafenin kapandığını, kendisinin de farklı arayışlara girdiğini belirtti.

Daha sonra pekmez yapmaya karar verdiğini anlatan Terzi, "2015 yılında kafeteryamı kendi ismimle açtım. Kafeteryamda gayet güzel bir şekilde hizmet veriyordum ama maalesef pandemi dolayısıyla 2 ay kapalı kaldık. Bir şekilde masrafımı çıkarmak zorundaydım. Daha sonra kendim bir şeyler imal etmeyi düşündüm. Faydalı, doğal olduğu için bu ürünleri yapıyorum." dedi.

"Kozalak, pancar ve elma pekmezi ile turşu çeşitleri üretiyorum"

Kafenin önüne kazan koymasının herkesin ilgisini çektiğini ifade eden Terzi, şunları dile getirdi:

"Çıkan duman, kaynayan kazan özellikle herkesin dikkatini çekiyor. Gayet memnunum. Müşterilerim de memnun. Kozalak, pancar ve elma pekmezi ile turşu çeşitleri üretiyorum. Kastamonu yöreselini tanıtarak ve farklı şehirlere de kargo ile göndererek hizmet veriyorum. Doğal ortamda yapmaya çalışıyorum. Malzemelerimi Kastamonulu köylülerden alıyorum. Maddi açıdan sıkıntılarımı gidermek, aile bütçeme destek olmak, bir şekilde ayakta durmak için mücadele ediyorum."

Kendisinin ürünleri yaparken çok mutlu olduğunu belirten Terzi, ağırlıklı olarak kozalak pekmezi yaptığını anlattı.

Kafeyle birlikte üretimini de büyütmek istediğini vurgulayan Terzi, "Kozalak pekmezi 3 günde yapılıyor. Sabah 8'den akşam 8'e kadar kazanım kapıda kaynıyor. Bunu gören vatandaşlar da mutlu oluyor. Diyetisyenlik ve fizyoterapi bölümlerinde okuyan 2 üniversite öğrencisi kızım, bir tane de yanımda çalışan elemanım var bana yardımcı olan. Onların giderini şu anda bu pekmezlerle çıkarıyorum." dedi.

Müşterilerden Kenan Samancı ise kafeye paket servis için geldiklerini anlatarak "Kaynayan kazanı gördüğümüzde Nefise Hanım'ın mekanına uğruyoruz. Bir şeyler alıp görevimize devam ediyoruz. Kendisini takdir ediyoruz, gurur duyuyoruz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu