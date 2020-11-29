Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu
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Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu

29.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:44

Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu Alkol almak için toplanan vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde ağaçlık alanda alkol almak için toplanan 3 vatandaş, korona virüs denetimlerini...

Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu

Alkol almak için toplanan vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde ağaçlık alanda alkol almak için toplanan 3 vatandaş, korona virüs denetimlerini kapsamında uygulama yapan Yunus Polislerine yakalandı. Ekipler, şehir merkezinde ağaçlık alan üzerinde alkol almak için toplanan 3 kişiye önce alkol şişelerini toplattı, sonrasında ise uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık müdürleri ile yaptığı online toplantıda, Sakarya'daki vaka sayılarının 2 hafta içerisinde yüzde 100 artış gösterdiğini belirtti. Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında şehir genelinde gerçekleştirilen denetimler daha da sıklaştırıldı. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde toplu taşıma araçları için denetim yapan ekipler, ağaçlık alanda alkol almak için hazırlık yapan 3 vatandaşı gördü. Vatandaşların yanına giderek GBT kontrolü yapan Yunus Polisleri, 3 kişiye çevredeki şişeleri toplattı. Daha sonrasında ise ekiplerce uyarılan vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.

Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu
Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu
Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu
Şehir merkezinde ağaç altındaki eğlenceleri polis gelince son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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