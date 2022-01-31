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Şehir magandaları polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehir magandaları polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da, silahla havaya rast gele ateş açan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, silahla havaya rast gele ateş açan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar silahla havaya birkaç el ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sivil ve resmi polis ekipleri vatandaşların belirttiği bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şehir magandaları polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haber

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