Şehir Konuşmaları Metin Saraç ile başladı
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Şehir Konuşmaları Metin Saraç ile başladı

Şehir Konuşmaları Metin Saraç ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi tarafından yeni bir etkinlik olarak başlatılan Şehir Konuşmaları, online olarak kent halkı ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yeni bir etkinlik olarak başlatılan Şehir Konuşmaları, online olarak kent halkı ile buluşacak. Etkinliğin ilk bölümünde eğitimci Gencer Aytüre'nin konuğu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç oldu.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği programlar ile vatandaşlar için online etkinlikler oluşturmaya devam ediyor. Eğitimci Yazar Gencer Aytüre'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Konuşmaları programı da online olarak Eskişehirliler ile buluşacak. Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube kanalından yayınlanan Şehir Konuşmaları programında Aytüre'nin ilk konuğu ise Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç oldu. Programda Aytüre ve Saraç; hayat ve sosyal yaşam, iş dünyası, çalışma hayatı, kent yaşamı ve kültürel konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Saraç: Parayı asla birinci plana koymayın

Saraç, programı izleyecek gençlere de çalışma hayatı için tavsiyelerde bulunarak, "Dürüst çalıştığımız zaman başarılı olma yolunun açık olduğunu görüyoruz. Bu sistemde köyden çıkıp cumhurbaşkanı olabiliyorsunuz. Evet, zorluklar var. Kimisi babadan şanslıdır, kimisi şansızdır. Bütün genç arkadaşlarıma, 'Hayattaki başarı hedefiniz para odaklı olmasın' derim. Başarıya odaklanın, başarı size para getirecektir. Ama parayı asla birinci plana koymayın" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Şehir Konuşmaları Metin Saraç ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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